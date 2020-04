Agropoli, Pasqua sicura: fin ora nessuna irregolarità

I timori per l’arrivo di vacanzieri ad Agropoli, almeno in questa settimana, non si sono concretizzati. Le attività di controllo messe in campo dalle forze dell’ordine, infatti, non hanno fatto riscontrare alcuna irregolarità relativamente al rispetto delle prescrizioni di Governo e Regione per l’emergenza coronavirus.

Nel perimetro del Comune di Agropoli sono presenti, oltre ai vigili urbani, i carabinieri, la guardia di finanza e la Polizia Stradale. Una task force notevole che ha monitorato i principali punti di accesso alla città. Con la litoranea e lo svincolo Agropoli Nord chiusi i posti di blocco si sono concentrati principalmente in località Mattine e allo svincolo Agropoli Sud.

Per tutta la giornata di ieri controlli nei pressi dell’ospedale di Agropoli, su via Pio X, dei Carabinieri della locale stazione guidati dal comandante Carmine Perillo e coordinati dal capitano della compagnia Fabiola Garello. Controllate le auto di passaggio. Nessuna irregolarità riscontrata. Chi si è mosso lo ha fatto per la spesa o per esigenze lavorative. I posti di blocco continuano anche oggi.

Stesso bilancio per gli uomini della tenenza di Vallo della Lucania della Guardia di Finanza. I militari hanno monitorato il traffico allo svincolo Agropoli Sud della Cilentana. L’attività, in questo caso, ha permesso di fermare tutti i veicoli provenienti o diretti a nord.

Sempre ad Agropoli Sud, lungo via Pertini, presenti gli uomini della Polstrada di Vallo della Lucania, diretti dal comandante Alfonso Contente. Su circa cento auto fermate ieri nessuna irregolarità. L’attività di controllo proseguirà anche per loro fino a lunedì.

Ai vigili urbani diretti dal comandante Carmine Di Biasi e dal vicecomandante Maurizio Cauceglia, è toccato il controllo urbano e dell’ingresso nord di Agropoli, con appostamenti in località Mattine e in centro. Nella giornata di ieri controlli anche nelle abitazioni e nei parchi dove sono presenti molte seconde case. Nessuna irregolarità è stata riscontrata in relazione all’emergenza coronavirus. Le uniche contestazioni riguardano due stranieri senza permesso di soggiorno trovati in casa insieme a due ragazze di un comune salernitano. Quest’ultime spostatesi senza comprovate esigenze. Per i primi è scattata la denuncia, per le donne la sanzione amministrativa.