Agropoli: controllate 150 famiglie, scoperti 2 irregolari

In un territorio blindato la polizia municipale di Agropoli sta provvedendo a verificare anche eventuali arrivi nelle seconde case. I controlli vanno avanti da settimane ma sono stati intensificati nelle ultime 48 ore in viste delle festività Pasquali. Su 150 famiglie controllate, i vigili hanno riscontrato soltanto due irregolarità. La prima non è direttamente ricollegata all’emergenza coronavirus. In un appartamento, infatti, i caschi bianchi hanno trovato due cittadini di stranieri senza permesso.

Scoperti due clandestini: scatta la denuncia

Per entrambi è scattata la denuncia, la segnalazione all’Asl con obbligo di isolamento, una sanzione amministrativa e l’invito a presentarsi in Procura per il foto-segnalamento. La polizia locale ha controllato le zone dove ci sono il maggior numero di seconde case, in particolare il Parco le Ginestre e il Parco Arbostella, in località Moio.

Due ragazze ad Agropoli senza motivo: allontanate

Due sanzioni sono scattate per delle ragazze originarie non del posto che si trovavano ad Agropoli senza giustificato motivo. Le due sono state invitate a lasciare la città e sanzionate per 400 euro.

Il basso numero di irregolarità conferma che in città il sistema di controllo dei varchi d’accesso sta funzionando e che comunque davvero poche persone si sono spostate senza ragione.