Emergenza coronavirus: Cilento e Vallo di Diano blindati

Emergenza coronavirus. E’ un Cilento blindato quello che da ieri si presenta agli occhi dei cittadini e di quanti giungono sul territorio. D’accordo con la Prefettura, i sindaci e le forze dell’ordine hanno messo in campo un ingente dispiegamento di forze, da nord a sud. A Capaccio Paestum dalla scorsa notte controlli h24: “Chi proviene da altri Comuni e non ha motivi di necessità non potrà entrare. I trasgressori saranno segnalati all’autorità giudiziaria”, fanno sapere da palazzo di città. Stesso provvedimento ad Agropoli dove il sindaco Coppola da ieri e fino a martedì ha previsto il controllo di tutti i varchi d’ingresso alla città. Qui, oltre ai carabinieri, la guardia di finanza e i vigili urbani, ci sono anche gli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania che vigileranno anche lungo gli svincoli della Cilentana.

I singoli comuni, poi, hanno disposto ulteriori controlli. A Castellabate posti di blocco sono previsti al confine con Agropoli e nella zona sud verso Montecorice. A Casal Velino attività di monitoraggio h24, così come ad Ascea e Pollica, di concerto che i centri montani. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e vigili urbani in azione anche a Vallo della Lucania e nei paesi dell’interno. Blocco totale a Camerota dove già giovedì sera quattro famiglie intenzionate a passare lì la Pasqua sono state bloccate e rispedite a casa. A Palinuro il sindaco Carmelo Stanziola ha annunciato anche l’interdizione delle spiagge.

Più a sud controlli intensificati anche nel territorio del Comune di Santa Marina, interdetto ai non residenti. Squadre di forze dell’ordine in azione anche a Sapri. Nell’area nord del Cilento, invece, da Roccadaspide ai centri degli Alburni i comuni hanno annunciato il pattugliamento del territorio e la chiusura delle strade secondarie. Nelle zone montane ci saranno anche i carabinieri forestali a fare la loro parte. Molti anche i gruppi di Protezione Civile in azione. L’attività di controllo riguarderà anche le stazioni.

Nel Vallo di Diano è stata annunciata la presenza di 200 uomini tra tutte le forze di Polizia che h24, fino a Pasquetta, presidieranno svincoli autostradali e strade interne.

Purtroppo nonostante i divieti, i tentativi di accedere al territorio da parte di persone provenienti da fuori non mancano.