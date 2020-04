Capaccio Paestum: al via concorso di idee per Piazza Santini

CAPACCIO PAESTUM. Via libera al concorso di idee per Piazza Santini. L’amministrazione comunale ha dato seguito alla proposta avanzata nel gennaio scorso per rilanciare il ruolo del centro cittadino di Capaccio Scalo.

Piazza Santini negli ultimi anni ha assunto un ruolo importante come polo economico e sociale; inoltre qui si svolgono tante manifestazioni. Per questo l’esecutivo Alfieri valorizzare e riqualificare questa area.

Il concorso di idee è finalizzato ad acquisire delle proposte che possano poi permettere di fare delle scelte per gli interventi futuri da compiere.

La partecipazione al concorso è gratuita ed anonima. Il bando, già pubblicato sul sito del Comune, prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del sessantesimo giorno (60°) dalla data di pubblicazione. Il Comune mette a disposizione per il 1° classificato la somma totale di € 30.000 oltre Cassa ed IVA.