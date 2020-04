Vallo, terzo tampone conferma: nessun contagio per infermiera di Cuccaro

Nessun contagio per Angela di Pizzo, l’infermiera originaria di Cuccaro Vetere, ma residente a Vallo della Lucania, che inizialmente sembrava fosse positiva al coronavirus. Il primo tampone a cui era stata sottoposta, infatti, era risultato positivo. Il secondo, invece, aveva dato il risultato opposto.

Proprio per questo era stato necessario eseguire un ulteriore test il cui risultato è arrivato questa sera ed ha confermato che l’infermiera cilentana non è stata contagiata.

Questo pomeriggio, invece, era risultata positiva un’altra infermiera dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Si tratta di una quarantottenne originaria di San Mauro La Bruca. Visto il precedente anche per quest’ultima è necessario eseguire un’ulteriore tampone per una ulteriore conferma. La donna è comunque in isolamento.