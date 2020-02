Roscigno, Palmieri accusa: da due anni senza operai forestali

“In qualità di Sindaco del Comune di Roscigno facente parte della Comunità Montana Alburni, mi corre l’obbligo denunciare pubblicamente che l’ente montano non ritiene opportuno assegnare una squadra di operai forestali sul territorio da me amministrato”. Lo dice Pino Palmieri, sindaco di Roscigno.

“Vorrei ricordare agli alti vertici della Comunità Montana che Roscigno è da circa due anni che non ha più operai forestali a tempo indeterminato, mentre in altri comuni si spende e si spande, soprattutto in quegli enti che andranno al voto nella prossima primavera”, aggiunge.



“Massima disponibilità da parte dell’Ente nei confronti della richiesta del sindaco e dei vari comuni facenti parte della comunità Montana”, replica però il presidente dell’ente Gaspare Salamone.

Il problema sarebbe soltanto organizzativo considerato che gli operai sarebbero al momento impegnati in altri incarichi.