Regionali: De Luca divide, ancora niente accordo Pd – M5S

De Luca non è pronto ad un passo indietro, Costa si. Prove d’accordo tra Pd e M5S per le elezioni regionali in Campania. Il Governatore uscente, dopo aver incassato l’endorsement dei vertici provinciali del Pd, è pronto alla sfida delle urne. Da più tempo, però, De Luca vorrebbe provare a stringere un’alleanza con il Movimento 5 Stelle che intanto punta forte sul Ministro Sergio Costa.

Quest’ultimo si è detto pronto anche a farsi da parte in favore di un terzo nome che favorisca la coalizione, ma resta sempre il nodo De Luca. Il suo è un nome che divide a differenza del Ministro che invece permetterebbe di siglare ampie alleanze e di tirare dentro anche De Magistris deciso a formare la lista “Uniti per De Magistris”.

Intanto tutto è in bilico nel centro-destra. Il nome proposto e sostenuto fortemente da Forza Italia, ovvero quello di Stefano Caldoro, continua a non piacere al gruppo che fa capo a Mara Carfagna e alla Lega. Proprio dal partito di Salvini sostengono con forza che ci saranno sorprese sulle candidature e che non sarà Caldoro il candidato della coalizione.