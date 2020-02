Choc ad Agropoli, trova gatto decapitato avanti casa

“Una persona di Agropoli, precisamente località Campanina, si è visto riportare (per non dire gettare) il suo gatto decapitato davanti casa”. A denunciarlo Ilaria Procida, dell’Associazione amici a 4 zampe.

Il caso è staro denunciato alle forze dell’ordine.



“Oggi, nella giornata mondiale dedicata ai gatti, questa piccola anima, curata e amata dal suo papà umano ha perso la vita in modo brutale – prosegue Ilaria Procida – Solidarietà a questa persona vittima di non poter far stare i suoi fedeli compagni a quattro zampe, liberi di giocare nella sua proprietà, perché vittima di una persona malefica nei dintorni che vive uccidendo gli animali”.