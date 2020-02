Sapri, fondi per acquisto di parrucche per le donne con patologie tumorali

SAPRI. Fondi per le donne colpite da alopecia da chemeoterapia. Le risorse arrivano dal Piano di Zona S9, che ha pubblicato un avviso pubblico l’erogazione di contributi per l’acquisto di parrucche, un modo per stare vicine alle donne che vivono un momento di difficoltà, al fine di migliorarne la qualità della vita. Destinatarie dei contributi economici e/o rimborsi “una tantum” sono4 donne, di qualsiasi età, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale S/9 – Sapri Comune Capofila, affette da alopecia da chemioterapia. L’ammontare massimo del contributo economico è pari ad € 100,00 pro capite.

Le donne in possesso dei requisiti dovranno presentare espressa richiesta del contributo utilizzando l’apposito modello di domanda, predisposto dall’Ufficio di Piano. L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessata, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Protocollo del Piano sociale di Zona Ambito S9 – sito presso la Casa Comunale del Comune Capofila Sapri in Via Villa Comunale n.1 – 84073 Sapri (SA) a mano o tramite raccomandata A/R. La richiesta di contributo o di rimborso potrà essere altresì inviata tramite PEC al seguente indirizzo di posta certificata pianosociales9@pec.it. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 28 febbraio.

Qualora le istanze pervenute siano superiori a 4 la Commissione nominata per la valutazione delle istanze procederà a stilare una graduatoria sulla base del valore ISEE delle richiedenti, favorendo l’ISEE più basso. A parità di ISEE verrà favorita la minore età delle richiedenti.

Rientrano nell’ambito del piano di zona S9 i comuni di Alfano – Camerota – Casaletto Spartano – Caselle in Pittari – Celle di Bulgheria – Centola – Ispani – Morigerati – Roccagloriosa – Rofrano – Santa Marina – San Giovanni a Piro – Sapri -Torraca – Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati