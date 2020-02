Acquavella, furti in abitazioni e truffe agli anziani: “servono più controlli”

CASAL VELINO. Furti e truffe ad Acquavella. Episodi che sono stati segnalati negli ultimi mesi e che stanno minando la tranquillità della località collinare del Comune di Casal Velino. La scia di furti è cominciata durante questo inverno quando alcune abitazioni sono state “visitate” dai ladri. I colpi sono stati messi a segno in pieno giorno, probabilmente con un piano studiato poiché i soliti ignoti sono entrati sempre in azione quando erano certi di non trovare i proprietari.

Questi ultimi si sono resi conto di quanto accaduto soltanto al loro rientro e a quel punto non hanno potuto far altro che allertare le forze dell’ordine.

Ma questi non sono gli unici episodi di criminalità segnalati dai residenti: nelle ultime settimane, infatti, alcuni cittadini si sono trovati a fare i conti con dei tentativi di truffe telefoniche. L’ultimo episodio in settimana quando una signora ha ricevuto una telefonata da parte di un soggetto che la informava che il figlio aveva investito una bambina e che sarebbe servito del denaro per evitargli conseguenze.

La vittima del raggiro avrebbe accettato di consegnare dei contanti e sarebbe stata invitata a recarsi nella piazza del paese per consegnarlo a delle persone a bordo di un’auto rossa.

Episodi, questi, che stanno preoccupando i residenti che da tempo chiedono maggiori controlli e più sicurezza sul territorio.