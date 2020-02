Camerota: scoperta strada sterrata abusiva, scatta l’ordine di abbattimento

Abusi edilizi in località Chiusura di Camerota. Le contestazioni partono da un’attività di accertamento effettuata dai carabinieri Parco, comando di stazione di San Giovanni a Piro. In particolare i forestali nelle scorse settimane hanno accertato la realizzazione di una pista sterrata per circa 360 metri e larghezza media di 3,50 metri.

L’opera in questione è stata realizzata in un’area inserita nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni stabilita dal Piano del Parco, in assenza del necessario Nulla Osta dell’Ente.

Di qui l’ordine da parte del direttore, Romano Gregorio, di provvedere alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.