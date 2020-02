Al via lavori lavori sulla SP269 ad Ascea

Mercoledì

6 febbraio iniziano i lavori di miglioramento della sicurezza stradale in tratti saltuari sulla SP 269 nel comune di Ascea.

“Iniziamo i lavori di messa in sicurezza – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – il prossimo 6 febbraio in vari tratti della SP 269 nel comune di Ascea. Erano interventi che dovevano iniziare lo scorso novembre 2019, ma le condizioni metereologiche non lo avevano consentito. Per cui, tempo permettendo, i lavori dovranno terminare presumibilmente entro i trenta giorni successivi.

Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori.”