Quanto conosci il territorio? Ecco il “Foto-Quiz” di InfoCilento.it

Un foto-quiz per gli utenti di InfoCilento.it, per testare il grado di conoscenza del territorio. Prova ad indovinare dove ci troviamo: osservate le cinque foto che vi proponiamo in basso e indica qual è il Comune dove secondo te sono state scattate. Settimanalmente, tra i partecipanti al gioco, verranno scelti dei vincitori che potranno ricevere dei gadget di InfoCilento.it.

Per partecipare al quiz basta compilare il modulo in basso; il vincitore verrà contattato per ricevere i gadget.

Tra i vincitori del quiz della scorsa settimana è stato estratto Davide di Salerno, la località era Roccagloriosa











https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllr25mVsJgAkqmSF1BooC4fHrPlBVt7OCPd6cxHebPMaMhQ/viewform?usp=sf_link