Vallo, soppressione eliambulanza: appello del sindaco Aloia

“Con molto rammarico, ho appreso dagli organi di informazione la notizia della decisione scellerata del COT 118 regionale di sopprimere la postazione di eliambulanza ospitata presso l’aeroporto di Pontecagnano, che era a servizio dell’intero territorio della Provincia di Salerno e Avellino e, quindi, per quanto mi riguarda, anche del Cilento e Vallo di Diano. Sperando ciò non corrisponda al vero, mi preme sottolineare alla Sua persona quanto questo scelta possa risultare grave per le nostre popolazioni”. Inizia così una nota del sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia indirizzata al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Il Nostro territorio ne uscirebbe per l’ennesima volta penalizzato – prosegue il primo cittadino – In tal modo, in zone caratterizzate da una orografia a dir poco complessa, si renderebbe ancora più difficoltoso l’intervento sanitario in caso di emergenza”.

“L’occasione mi è propizia – scrive Aloia – per ricordare alla Sua persona la situazione di grande sofferenza che le nostre comunità stanno patendo nel campo della Sanità, dove molto spesso non vengono garantiti i livelli essenziali di assistenza, in modo particolare in caso di urgenza-emergenza. Infatti, gli ospedali presenti nel Cilento e Vallo di Diano viaggiano da molto tempo in grandi difficoltà per la forte carenza di personale sanitario, medico ed infermieristico, tale da compromettere l’esistenza di molte unità operative, a cui si aggiungono le oramai annose carenze infrastrutturali”

Di qui l’appello “affinché i problemi appena evidenziati possano trovare una adeguata soluzione e Le chiedo di convocare al più presto un incontro con i Sindaci del Cilento e Vallo di Diano per discutere di questi temi vitali per le nostre Comunità”.