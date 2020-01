Aprono nuove farmacie in Campania: sei in Cilento e Diano

La Campania ha completato le procedure amministrative dei due concorsi per l’apertura di nuove farmacie, fermi da anni, quello del 2009 e quello straordinario. 210 le attività che apriranno sul territorio. Lunedì la pubblicazione delle graduatorie definitive. «Riprendendo con determinazione un lavoro che era paralizzato – ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca – si aprono altre 210 farmacie in Campania, uno dei punti qualificanti del nostro programma. Sbloccare oltre duecento farmacie vuol dire creare posti di lavoro e dare respiro e futuro a centinaia di giovani laureati. Con nuovi obiettivi e nuovi servizi che le farmacie, con le azioni che abbiamo già messo in campo, offriranno ai cittadini». «Con le azioni che abbiamo già messo in campo, le farmacie offriranno ai cittadini nuovi servizi», ha concluso. Il riferimento va alla intesa con Federfarma per la sperimentazione della cosiddetta ‘farmacia dei servizi’.

In base all’accordo, nato dalla collaborazione con Fofi, Assofarm, Utifar, Fimmg, Fonmceo e Cittadinanzattiva, oltre che Federfarma, l’utenza potrà ottenere in farmacia: il fascicolo sanitario elettronico, il monitoraggio dell’aderenza per ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete, holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma, autospirometria in telemedicina, ma anche supporto allo screening per la prevenzione del tumore del colon retto.

Sei le nuove farmacie che apriranno in Cilento e Vallo di Diano. Saranno ad Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Celle di Bulgheria, Cneola, Sala Consilina. Per l’ubicazione si deciderà in base alle necessità.

Ecco l’elenco completo dei comuni dove saranno aperte le nuove sedi farmaceutiche: Agropoli, Angri (2 farmacie), Baronissi, Battipaglia (2 farmacie), Bellizzi, Bracigliano, Campagna, Capaccio, Castellabate, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni (3 farmacie), Celle di Bulgheria, Centola, Eboli (2 farmacie), Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana (2 farmacie), Mercato San Severino (2 farmacie), Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore (2 farmacie), Nocera Superiore, Pagani (2 farmacie), Pontecagnano Faiano (2 farmacie), Sala Consilina, Salerno (5 farmacie), San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno (2 farmacie), Scafati (2 farmacie), Siano.