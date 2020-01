Cilento: va avanti il progetto per un ponte tibetano

Un nuovo accordo tra i comuni di Tortorella e Casaletto Spartano affinché il progetto del Ponte Tibetano tra i due comuni possa divenire realtà. L’obiettivo, questa volta, è quello di accedere ai finanziamenti necessari a realizzare l’opera, in particolare fondi regionali o comunitari. Per questo è stato attivato un protocollo d’intesa per un Partenariato Istituzionale Locale finalizzato alla redazione, l’attivazione e l’attuazione dell’Investimento territoriale partecipato.

I due comuni hanno diviso i rispettivi compiti: Tortorella coordina la Cabina di Regia e fornisce supporto ai tavoli di lavoro attraverso le proprie strutture. Assume funzioni di coordinamento delle attività del presente protocollo al fine di garantirne efficacia e attuazione in sinergia con le politiche locali, inoltre attua il coinvolgimento degli altri attori presenti nel proprio territorio. Casaletto Spartano, invece, oltre a partecipare alla cabina di regia e a fornire supporto ai tavoli di lavoro, garantisce la propria partecipazione al processo attraverso la partecipazione al Tavolo partenariale dell’I.T.I., inoltre attua il coinvolgimento degli altri attori presenti nel proprio territorio al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. L’accordo avrà durata triennale.

Il progetto del Ponte Tibetano avrebbe un ruolo fondamentale per il turismo sul territorio. Il primo progetto fu abbozzato nel 2008. Il ponte collegherà i due paesi. Sarà costituito da una passerella unica per lunghezza di circa 500 metri che si alza sul corso d’acqua del torrente Bussentino di circa 300 metri, uno strapiombo su quell’area dalla bellezza mozzafiato denominata Grande Canyon da realizzare in acciaio.