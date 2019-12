Viabilità: Magliano Vetere programma interventi

MAGLIANO VETERE. Attenzione anche alle aree rurali e ad una viabilità non certo ottimale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine D’Alessandro, è pronta ad ottenere i fondi necessari ad intervenire. L’Ente intende sfruttare le risorse del Mit e Mef. Con un decreto interministeriale, infatti, i dicasteri hanno messo a disposizione fondi residui derivanti da precedenti programmazioni. Questi sono state destinate ai piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3500 abitanti.

Viabilità, il progetto di Magliano Vetere

L’amministrazione comunale di Magliano Vetere ha approvato un progetto da 200mila euro. L’eventuale finanziamento sarà reinvestito per la strada comunale Giardino, un’arteria che collega le zone rurali e Magliano Nuovo. Via Gardino in più punti necessita di manutenzione e i fondi che arriverebbero da Roma garantirebbero certamente interventi importanti.

I fondi ministeriali

I fondi attribuiti in virtù del decreto interministeriali possono essere utilizzati per la viabilità, ma anche per abbattimento di barriere architettoniche, opere su patrimonio pubblico o efficientamento energetico.