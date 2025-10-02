Weekend di disagi per lavori di manutenzione sulle linee ferroviarie: ecco le modifiche alla circolazione dei treni

I lavori si svolgeranno nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre

A cura di Comunicato Stampa
Ritardo treni

Nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre per consentire lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia.

Le info utili

In particolare, alcuni treni del Regionale delle relazioni Napoli Centrale – Villa Literno – Formia – Roma, Napoli – Salerno/Sapri/Cosenza, Napoli – Eboli, e Napoli – Caserta subiscono modifiche d’orario e cancellazioni totali e parziali. Inoltre, nei giorni 4 ottobre e 8 novembre 2025 i treni Intercity 550, 724, 702 delle relazioni Siracusa/ Reggio Calabria C.le/ Taranto – Roma Termini subiscono variazioni di orario e percorso, con soppressa fermata a Napoli Centrale e con fermata straordinaria a Caserta. Il treno Intercity 591 Roma Termini – Salerno subisce variazioni di orario e percorso, con fermata soppressa a Napoli Centrale e fermata straordinaria a Caserta. I treni Intercity 1523 della relazione Prato Centrale – Napoli Centrale e 597 della relazione Milano Centrale – Salerno subiscono modifiche di orario. Infine, alcuni treni Frecciarossa delle relazioni Reggio Calabria C.le/ Salerno – Milano Centrale/ Torino P.N./ Venezia S. Lucia subiscono modifiche di orario e percorso, con soppressione della fermata di Napoli Centrale. In alcuni casi, laddove non prevista, aggiunta fermata straordinaria a Napoli Afragola.

In programma bus sostitutivi

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus nelle tratte interrotte con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. A bordo dei bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Roberta Troisi

Una cilentana tra i migliori scenziati al mondo

La docente Roberta Troisi di Magliano Vetere è l'unica donna salernitana del…

Incidente Pisciotta

Incidente a Pisciotta: scontro tra due auto, paura per gli automobilisti

È successo questa mattina sulla Strada Provinciale che collega Pisciotta con la…

Bandiere Palestina

Salerno si ferma per Gaza: sciopero generale in difesa della Flotilla

Lo sciopero è in programma per domani venerdì 3 ottobre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.