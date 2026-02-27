Weekend al Cinema: Grande Scelta tra Horror, Drammi e Animazione a Salerno e Provincia

Il fine settimana alle porte si preannuncia ricco di opportunità per gli amanti del grande schermo in tutta la provincia di Salerno. Con un’offerta che spazia dall’horror più amato degli ultimi anni al cinema d’autore e alle riedizioni in 4K, la scelta è davvero ampia.

Salerno Città: Tra Grandi Sale e Cinema Storici

A Salerno, il The Space Cinema la fa da padrone con una vastissima programmazione. Gli appassionati del brivido potranno godersi “Scream 7” con proiezioni durante tutto il pomeriggio e la serata (orari dalle 18:35 fino alle 21:30 in diverse sale). Per chi cerca il classico, torna “Cime tempestose”, disponibile anche in versione 4K. Spazio anche all’animazione con “The Dangers in My Heart – The Movie” e al cinema d’inchiesta con “I peccatori VM14”.

Il Cinema Fatima propone invece il toccante “Le cose non dette” (ore 18:00 – 20:00 – 22:00), mentre al San Demetrio sarà possibile vedere “Rental Family – Nelle vite degli altri”, con proiezioni alle 17:00, 19:30 e 22:00.

Cava de’ Tirreni e Agro Nocerino-Sarnese

A Cava de’ Tirreni, il Cinema Alambra punta su due titoli di forte richiamo: “Goat: sogna in grande” (ore 17:00) e il classico “Cime tempestose” (ore 19:00 – 21:30).

Spostandoci verso l’Agro, a Nocera Inferiore il Sala Roma dedica la programmazione a “Scream 7” (18:30 – 21:00), così come la Multisala La Fenice di Pagani che affianca all’horror anche “Rental Family” (ore 18:00).

Nella Valle dell’Irno e nella Piana del Sele

A Pellezzano, il Cinema Teatro Charlot offre una doppia scelta: “Goat: sogna in grande” (ore 17:00) e “Cime tempestose” (19:00 – 21:15). A Pontecagnano Faiano, presso il CineMaximall, la programmazione è fitta: oltre all’immancabile “Scream 7”, troviamo “Rental Family”, “Cime tempestose” e “Goat: sogna in grande” con orari distribuiti su tutto il pomeriggio.

A Eboli, il Cine Teatro Italia propone “Scream 7” e “Cime tempestose” con proiezioni alternate tra le 18:00 e le 21:00.

Dal Cilento al Vallo di Diano

Anche il sud della provincia offre diverse opzioni. A Marina di Camerota, il cinema Bolivar proietta “Cime tempestose” (18:30 – 21:00). A Lagonegro, il Nuovo Cinema Iris propone l’atteso “Marty Supreme” (ore 19:00) seguito da “Scream 7” (ore 21:30).

Anche al De Berardinis di Vallo della Lucania spazio a “Scream 7” con inizio alle 18:30 e alle 21; a La Provvidenza, invece, c’è La Grazia alle ore 18:00 e 21:00. “Cime Tempestose” (ore 16:00 e ore 19:00) e “Scream 7” (ore 21:45), in proiezione anche al De Filippo di Agropoli fino al 2 marzo, ad eccezione del 28 Febbraio.

Infine, a Sala Consilina, il cinema Adriano proietta il giallo “Agata Christian – Delitto sulle nevi” alle 19:00 e alle 21:00.