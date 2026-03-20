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Weekend al Cinema: da Salerno al Cilento, la guida completa a film e orari

Scopri la programmazione del weekend nei cinema di Salerno, Agropoli e Vallo della Lucania. Orari, sale e tutti i film in arrivo per il tuo fine settimana sul grande schermo

Redazione Infocilento
Pop Corn al cinema

Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti per gli amanti del grande schermo. Da Salerno città fino al cuore del Cilento e del Vallo di Diano, l’offerta cinematografica spazia dai grandi successi nazionali alle pellicole d’autore. Ecco la guida completa per orientarsi tra sale e orari.

Salerno Città: Grandi Numeri al The Space e Cinema Storici

Il The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera) offre la scelta più vasta. Tra i titoli di punta spiccano l’horror Scream 7 (ore 23.20) e il drammatico Reminders of Him – La parte migliore di te, distribuito su più orari. Grande spazio anche all’azione con Jumpers e L’ultima missione. In centro, il Cinema Fatima propone Il bene comune (18.00 – 20.00 – 22.00), mentre il San Demetrio punta sulla commedia con Notte prima degli esami 3.0 (17.00 – 19.30 – 22.00).

Agropoli e il Cilento: Nuovi Appuntamenti

Grande fermento ad Agropoli, dove il Cineteatro Edoardo De Filippo propone un pomeriggio e una serata di grande varietà:

  • Ore 16.00: Arco
  • Ore 18.00: Notte prima degli esami 3.0
  • Ore 20.15: Hamnet

A Policastro Bussentino, il Tempio del Popolo proietta Notte prima degli esami 3.0 alle 19.00 e alle 21.00, offrendo un’ottima alternativa per chi si trova nel basso Cilento.

Vallo della Lucania: Doppia Scelta tra Teatro e Cinema

Programmazione intensa a Vallo della Lucania, che si conferma polo culturale della zona:

  • Al Teatro De Berardinis, riflettori puntati sul successo di Notte prima degli esami 3.0, con due spettacoli alle ore 19.00 e 21.00.
  • Al Cineteatro La Provvidenza, spazio al sentimento con Mi batte il Corazón, proposto in tre fasce orarie: 17.00, 19.15 e 21.30.

Provincia e Area Nord

  • Pontecagnano Faiano: Il CineMaximall offre una programmazione no-stop che include I peccatori VM14 (20.40) e Jumpers (16.45).
  • Cava de’ Tirreni ed Eboli: All’Alambra di Cava troviamo Il bene comune e Mi batte il corazon, mentre ad Eboli il Cine Teatro Italia divide le sue sale tra la commedia e il dramma.
  • Agro Nocerino Sarnese: A Nocera Inferiore la Sala Roma proietta Mi batte il corazon (18.00 – 21.00), mentre a Pagani la Multisala La Fenice propone Jumpers alle 17.00.

Prezzi e Informazioni

I prezzi dei biglietti variano dai €5,00 (come alla Fenice di Pagani o al Cinema Fatima) fino agli €8,20 dei circuiti maggiori. Si ricorda che il Cinema Adriano di Sala Consilina osserverà un turno di riposo per questo weekend.

Preparate i popcorn: il grande cinema vi aspetta sotto casa!

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