Weekend al Cinema: da Salerno al Cilento, la guida completa a film e orari

Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti per gli amanti del grande schermo. Da Salerno città fino al cuore del Cilento e del Vallo di Diano, l’offerta cinematografica spazia dai grandi successi nazionali alle pellicole d’autore. Ecco la guida completa per orientarsi tra sale e orari.
Salerno Città: Grandi Numeri al The Space e Cinema Storici
Il The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera) offre la scelta più vasta. Tra i titoli di punta spiccano l’horror Scream 7 (ore 23.20) e il drammatico Reminders of Him – La parte migliore di te, distribuito su più orari. Grande spazio anche all’azione con Jumpers e L’ultima missione. In centro, il Cinema Fatima propone Il bene comune (18.00 – 20.00 – 22.00), mentre il San Demetrio punta sulla commedia con Notte prima degli esami 3.0 (17.00 – 19.30 – 22.00).
Agropoli e il Cilento: Nuovi Appuntamenti
Grande fermento ad Agropoli, dove il Cineteatro Edoardo De Filippo propone un pomeriggio e una serata di grande varietà:
- Ore 16.00: Arco
- Ore 18.00: Notte prima degli esami 3.0
- Ore 20.15: Hamnet
A Policastro Bussentino, il Tempio del Popolo proietta Notte prima degli esami 3.0 alle 19.00 e alle 21.00, offrendo un’ottima alternativa per chi si trova nel basso Cilento.
Vallo della Lucania: Doppia Scelta tra Teatro e Cinema
Programmazione intensa a Vallo della Lucania, che si conferma polo culturale della zona:
- Al Teatro De Berardinis, riflettori puntati sul successo di Notte prima degli esami 3.0, con due spettacoli alle ore 19.00 e 21.00.
- Al Cineteatro La Provvidenza, spazio al sentimento con Mi batte il Corazón, proposto in tre fasce orarie: 17.00, 19.15 e 21.30.
Provincia e Area Nord
- Pontecagnano Faiano: Il CineMaximall offre una programmazione no-stop che include I peccatori VM14 (20.40) e Jumpers (16.45).
- Cava de’ Tirreni ed Eboli: All’Alambra di Cava troviamo Il bene comune e Mi batte il corazon, mentre ad Eboli il Cine Teatro Italia divide le sue sale tra la commedia e il dramma.
- Agro Nocerino Sarnese: A Nocera Inferiore la Sala Roma proietta Mi batte il corazon (18.00 – 21.00), mentre a Pagani la Multisala La Fenice propone Jumpers alle 17.00.
Prezzi e Informazioni
I prezzi dei biglietti variano dai €5,00 (come alla Fenice di Pagani o al Cinema Fatima) fino agli €8,20 dei circuiti maggiori. Si ricorda che il Cinema Adriano di Sala Consilina osserverà un turno di riposo per questo weekend.
Preparate i popcorn: il grande cinema vi aspetta sotto casa!