Vittoria per Sapri: il TAR sospende la chiusura del Punto Nascita

È arrivata la notizia tanto attesa nel Golfo di Policastro: il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto la domanda cautelare presentata dai sindaci e dai comitati del territorio, sospendendo l’efficacia della delibera della Giunta Regionale del 23 giugno 2025, che disponeva la chiusura del Punto Nascita di Sapri.

Prossima udienza fissata per maggio 2026

Il TAR ha inoltre stabilito la data del 27 maggio 2026 per la trattazione nel merito del ricorso, lasciando aperta la possibilità di una soluzione definitiva. La decisione rappresenta un sollievo per l’intera cittadinanza, da mesi in apprensione per le sorti del reparto del nosocomio dell’Immacolata.

Le parole del Sindaco Antonio Gentile

“È una vittoria della ragione e della giustizia,” ha dichiarato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, subito dopo la pubblicazione del provvedimento. “Abbiamo difeso con determinazione il diritto delle famiglie del nostro territorio alla sicurezza sanitaria. Continueremo a vigilare affinché la sospensione disposta dal TAR si traduca in una definitiva salvaguardia del Punto Nascita di Sapri.”

Unità dei Comuni del Golfo di Policastro

I Comuni del Golfo di Policastro hanno ribadito la loro unità d’intenti nella difesa del diritto alla salute dei cittadini e nella tutela dell’Ospedale di Sapri, considerato un presidio fondamentale per un’area vasta e difficile da raggiungere.