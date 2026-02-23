Violenza tra minori a Sapri: quattro giovani denunciati per aggressione

Una vera e propria aggressione si è consumata nei giorni scorsi nella centrale piazza San Giovanni a Sapri. Ad essere malmenato, con calci e pugni, da quattro giovani tutti minorenni e residenti nel Golfo di Policastro, è stato un ragazzo di Sapri, anch’egli minorenne.

Una lite che sembra sia stata generata da alcune parole di troppo pronunciate dal ragazzo aggredito e che pare abbiano scatenato l’ira dei quattro aggressori. Una scena che non è affatto passata inosservata alle persone presenti in zona che subito hanno allertato le forze dell’ordine.

L’intervento delle autorità e i soccorsi

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Luogotenente Pietro Marino, che nell’immediato hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire l’intera vicenda.

Per il ragazzo aggredito invece è stato necessario il trasferimento presso il vicino Ospedale “dell’Immacolata” a causa delle ferite riportate, per le quali è stata disposta dai medici una prognosi di 15 giorni.

Identificazione e denuncia dei responsabili

Intanto gli uomini dell’Arma hanno dato il via subito ad una serie d’indagini con le quali sono riusciti ad identificare i quattro autori dell’aggressione che puntualmente sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Potenza. I quattro ragazzi ora dovranno rispondere del reato di lesioni.