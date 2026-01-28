Violenza a Pontecagnano: tenta di rintracciare l’ex e sfonda la vetrina del suocero con l’auto

Arrestato un 45enne a Pontecagnano: dopo le minacce all'ex suocero, sperona con l'auto l'attività commerciale. L'uomo è ora nel carcere di Fuorni

Redazione Infocilento
Polizia

Un grave episodio di cronaca si è verificato a Pontecagnano, dove un uomo di 45 anni è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato di Salerno. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine e indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna, si sarebbe reso protagonista di un’escalation di violenza culminata nell’assalto a un’attività commerciale.

La dinamica dell’aggressione e lo sfondamento della vetrina

Secondo le ricostruzioni fornite dagli inquirenti, il 45enne stava tentando da mesi di rintracciare la sua ex compagna. La donna, a seguito dei precedenti episodi di maltrattamento, era stata trasferita e accolta in una struttura protetta proprio per garantirne l’incolumità.

Non riuscendo a trovarla, l’aggressore si è presentato presso il luogo di lavoro dell’ex suocero.

Leggi anche:

Violenza domestica a Campagna: 35enne aggredisce la compagna e finisce in carcere

Al fermo rifiuto del genitore di collaborare, la situazione è degenerata rapidamente. L’uomo ha prima rivolto pesanti minacce all’ex suocero e, successivamente, ha utilizzato la propria auto come un ariete, speronando con violenza la vetrina dell’esercizio commerciale mentre il padre della vittima si trovava all’interno.

L’intervento della polizia e il trasferimento in carcere

L’azione distruttiva è stata interrotta dal tempestivo intervento degli agenti di polizia di Salerno, che sono riusciti a bloccare l’uomo e a mettere in sicurezza tutte le persone presenti nell’area. L’arresto è scattato immediatamente, ponendo fine a una condotta che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.

Il 45enne è stato condotto presso la casa circondariale di Fuorni, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio sottolinea l’importanza dei protocolli di protezione per le vittime di violenza, che in questo caso hanno evitato il contatto diretto tra l’aggressore e la donna, nonostante l’insistenza e la pericolosità dell’uomo.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Ponte Caiazzano Codacons Cilento: “Ponte Tanagro, vergogna senza fine, il Vallo di Diano chiede giustizia”
Articolo Successivo Rifiuti Agropoli Gestione rifiuti ad Agropoli: Raffaele Pesce porta l’argomento in consiglio comunale
Nessun commento