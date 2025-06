Violento incidente stradale a Marina di Camerota: 2 feriti. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

Un violento incidente stradale si è verificato in serata nella frazione costiera di Marina di Camerota, due le persone rimaste ferite.

L’incidente

A rimanere coinvolti nel terribile incidente stradale uno scooter, con in sella un 30enne e una 21enne, e una Fiat Panda con alla guida un 72enne. Ad avere la peggio sono stati i due giovani che si trovavano in sella allo scooter.

Necessario l’intervento dell”elisoccorso

A riportare le ferite più gravi è stato proprio il 30, che si è ritrovato con un profondo taglio nel basso ventre. Per quest’ultimo, infatti, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportato in un ospedale a Napoli. Rimasta ferita anche la 21enne che invece è stata trasferita dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri, per le cure del caso. Illeso infine il conducente della Fiat Panda. Completamente distrutta invece l’autovettura.

Gli interventi

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo degli uomini della Polizia Municipale e dei Carabinieri della locale Stazione diretti dal Maresciallo Maggiore Alberto Santoriello. Sarà compito dei militari effettuare i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.