Violento incidente stradale a Eboli: due giovani in ospedale

Violento incidente stradale in via San Vito Martire, all’imbocco della Strada Provinciale 30, nei pressi dell’uscita autostradale di Eboli.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente. Una delle auto era condotta da alcuni ragazzi napoletani, l’altra da due giovani residenti ad Altavilla. Ad avere la peggio sono stati proprio questi ultimi, rimasti feriti nell’impatto.

I soccorsi

I due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Eboli per le cure del caso, ma la prognosi non è al momento riservata .Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.