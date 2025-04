Vincenzo Napoli è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Succede a Franco Alfieri eletto nell’ottobre 2022 e costretto a lasciare anzitempo le sue cariche a seguito dell’arresto del 3 ottobre scorso.

Le elezioni

Sarà il sindaco di Salerno, quindi, a guidare l’Ente di Palazzo Sant’Agostino per i prossimi quattro anni.

Per lui il 65% delle preferenze rispetto al candidato del centro-destra Giuseppe Rinaldi.

Un risultato in realtà già scontato. Con il voto a suffragio ristretto ai soli sindaci e consiglieri comunali, infatti, il centro-sinistra era certo di ottenere la maggioranza dei voti. Non è negativo; però, il risultato ottenuto da Giuseppe Rinaldi: l’esponente di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati sperava di raggiungere e superare il 30% e così è stato. Napoli, dal suo canto, ottiene risultati oltre le aspettative a Salerno, con 4 voti conquistati anche tra la minoranza.

Le polemiche

Non sono mancate contestazioni e polemiche di chi, come il gruppo di minoranza di Camerota, ha scelto di annullare il voto per protestare contro un’elezione chiusa ai cittadini. A votare il 74,92% degli aventi diritto.

Ora si apre una nuova fase per la provincia di Salerno, da ottobre ad oggi portata avanti dal vicepresidente Giovanni Guzzo.