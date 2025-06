Villammare sotto shock: il padre del bimbo di 9 mesi chiede verità e giustizia

La comunità di Villammare è in apprensione per le sorti di Pietro, il bambino di nove mesi, ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Santobono di Napoli dallo scorso 5 giugno. La vicenda, che ha scosso l’intero comprensorio, è seguita con il fiato sospeso, data la gravità delle condizioni del piccolo.

La posizione del padre e l’intervento dell’avvocato Franco Maldonato

L’avvocato Franco Maldonato, legale del padre del bambino, ha espresso il profondo stato di shock del suo assistito. “Il papà è sconvolto non riesce a capacitarsi di quello che è accaduto”, sono state le sue prime dichiarazioni. La famiglia è stata duramente colpita, con l’altro figlio della ex coppia, di quattro anni, allontanato dalla casa materna e affidato ai servizi sociali dopo la revoca della potestà genitoriale alla madre.

La battaglia per l’affidamento e la ricerca della verità

Il padre, tramite il suo legale, ha chiarito la sua intenzione di riavere l’affidamento del figlio più grande: “Il papà non intende assolutamente rinunciare all’affidamento del piccolo – ha poi aggiunto il legale – garantendo la cura, l’affetto e le attenzioni di cui necessità un bambino di 4 anni”. L’obiettivo primario del genitore è riportare a casa il figlio e riabbracciarlo.

In merito alla complessa situazione che ha coinvolto il bimbo di nove mesi, il padre desidera ardentemente scoprire la verità su quanto accaduto al piccolo Pietro. Tuttavia, l’avvocato Maldonato ha sottolineato che non c’è alcuna intenzione di accusare la madre del bambino o il suo attuale compagno. “Il padre del bambino non ha mai sospettato di maltrattamenti neanche dinanzi a tutto ciò che è accaduto”, ha chiosato il legale.

Le indagini della Procura di Lagonegro

Parallelamente, la Procura di Lagonegro sta conducendo indagini serrate per fare piena luce sulla vicenda. L’obiettivo è accertare le cause delle gravi lesioni riscontrate sul piccolo, che includono una lesione cerebrale, lesioni alle costole e al femore. Le autorità sono determinate a scoprire l’intera verità dietro questo tragico episodio.