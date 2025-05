Villammare, ripartono i lavori per il centro polifunzionale

Sono ripresi a Villammare, frazione costiera del Comune di Vibonati, i lavori nel centro polifunzionale. Si tratta di una struttura importante per il comune del Golfo di Policastro, che nel frattempo ha avviato altri progetti significativi, come sottolineato dal Sindaco Manuel Borrelli.

Il bilancio del sindaco Manuel Borrelli

“Per me era fondamentale riprendere i lavori alla Casa del Mare a Villammare. I lavori stanno procedendo in maniera molto spedita, ma nei giorni scorsi abbiamo anche aggiudicato l’appalto per la mensa scolastica e per la realizzazione del nuovo asilo nido” – ha affermato il primo cittadino Borrelli.

“Sono in fase di valutazione le offerte per la gara bandita per il consolidamento di una parte del centro storico di Vibonati. Siamo, inoltre, in attesa del decreto definitivo di finanziamento per i lavori necessari a contrastare l’erosione costiera, per poi partire subito con la gara” – ha aggiunto.

“Stiamo procedendo con piccoli interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale, oltre alla pulizia delle spiagge. Una serie di iniziative che ci accompagneranno per tutta l’estate” – ha infine chiosato il Sindaco Borrelli.