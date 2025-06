Villammare, ore di angoscia per il piccolo Pietro: la comunità si unisce in preghiera

Sono ore di preoccupazione e di angoscia per il piccolo Pietro, il bambino di 9 mesi di Villammare ricoverato, dallo scorso giovedì in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli.

Domani, 10 giugno, un momento di raccoglimento

Una vicenda che ha colpito l’intera comunità di Villammare che nella giornata di domani, martedì 10 giugno, si stringerà in preghiera nella Parrocchia Maria Santissima di Portosalvo, presente nella frazione costiera di Villammare.

“In queste ore di apprensione per il piccolo Pietro, la comunitá di Villammare si stringe in preghiera per la sua fragile vita e invoca la potente benedizione divina attraverso l’intercessione di Maria Santissima di Portosalvo e di San Giuseppe” ha affermato il Parroco Don Vincenzo Contaldi che, inoltre, ha inviato tutti a recitare una preghiera per Pietro.

Un momento di raccoglimento che si terrà domani a partire dalle ore 19:00, in occasione della Santa Messa.

“Ciascuno reciti questa preghiera per il piccolo Pietro – ha poi aggiunto il Parroco – e si unisca alla preghiera della comunità a partire dalle ore 19:00”. Un momento importante per il piccolo Pietro, le cui sorti sono ancora appese a un filo.