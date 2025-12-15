Villammare: inaugurata la panchina azzurra per la lotta alla sindrome di Sjögren

Una nuova panchina azzurra è stata inaugurata lo scorso fine settimana nella frazione costiera di Villammare. Un simbolo importante per la lotta alla sindrome di Sjögren, malattia autoimmune rara e degenerativa.

La cerimonia di inaugurazione

Un’inaugurazione che ha visto la partecipazione attiva del comune di Vibonati, nella persona del Sindaco Manuel Borrelli, della Croce Rossa Italiana – comitato di Sapri rappresentata dalla vicepresidente Giuseppina Prota, del Rotary Club Film&Friends con il Presidente Giuseppe Carlo Balbi e dell’associazione A.N.I.Ma. S.S. rappresentato dalla dottoressa Lucia Marotta, presidente e fondatrice dell’associazione.

“Oggi qui a Villammare inauguriamo la 41esima Panchina Azzurra – ha affermato la dottoressa Marotta – Giro in tutta Italia per dare le giuste informazioni ma soprattutto per sensibilizzare su una malattia rara. È una malattia che colpisce soprattutto le donne, anche in età giovanile, e non risparmia la faccia pediatrica.

L’attenzione dunque dovrebbe essere massima, invece purtroppo ancora oggi la sindrome di Sjögren, nonostante venti anni di volontariato, non è stata inserita nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) come malattia rara, come invece è giusto che sia”.

Una battaglia dunque che vede coinvolti a pieno titolo anche le amministrazioni locali e le associazioni e organizzazioni, affinché si dia il giusto peso e la giusta importanza ad una malattia rara quale la sindrome di Sjögren.











