Villammare: al via i lavori per la canalizzazione delle acque nei pressi del sottopasso ferroviario, lavori per 140mila euro

I lavori, della durata di 90 giorni per un importo di circa 140mila euro arrivano al termine di un percorso durata circa 2 anni e che ha visto la piena partecipazione del comune di Vibonati e dell'Ente Provincia.

Sottopasso ferroviario Villammare

Sono iniziati questa mattina i lavori di canalizzazione e regimentazione delle acque nei pressi del sottopasso ferroviario, lungo la strada provinciale 54, al bivio di Villammare.

I lavori

I lavori, della durata di 90 giorni per un importo di circa 140mila euro arrivano al termine di un percorso durata circa 2 anni e che ha visto la piena partecipazione del comune di Vibonati e dell’Ente Provincia. Si tratta in concreto di un progetto atteso da molti anni, considerato che spesso il sottopasso era soggetto ad allagamenti in occasione delle piogge che si riversavano sul territorio, con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Il commento

“Grazie ad un lavoro di squadra siamo riusciti ad ottenere un intervento concreto e risolutivo da parte della Provincia di Salerno – ha commentato il Sindaco Manuel Borrelli – i lavori consisteranno nel coinvolgimento di tutte le acque che attualmente vanno a finire nel sottopasso in una grande vasca che sarà realizzata e che le condurrà nel torrente Cacafava”.

