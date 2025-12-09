“Villaggio di Babbo Natale” al Cilento Outlet: record di presenze nel giorno dell’Immacolata

Tantissime famiglie hanno scelto di trascorrere l’8 dicembre incontrando Babbo Natale e immergendosi nell’atmosfera tipica delle feste

A cura di Raffaella Giaccio

Magia, emozione e un flusso continuo di visitatori hanno caratterizzato la giornata dell’Immacolata al Cilento Outlet Village, dove la Casa di Babbo Natale si è confermata una delle attrazioni più amate del periodo.

Una giornata all’insegna della magica atmosfera natalizia

Tantissime famiglie hanno scelto di trascorrere l’8 dicembre incontrando Babbo Natale e immergendosi nell’atmosfera tipica delle feste. A tirare le somme di questi primi quindici giorni di apertura è Aldo Olivieri, organizzatore dell’iniziativa, che lo scorso 23 novembre ha inaugurato ufficialmente la Casa di Babbo Natale. «Il bilancio è più che positivo – ha dichiarato –. L’affluenza è stata straordinaria e superiore alle aspettative. Siamo davvero soddisfatti della risposta del pubblico».

Le attrazioni

La Casa di Babbo Natale non è l’unica attrazione che incanta i più piccoli. Olivieri ricorda, infatti, che ad attendere i bambini c’è anche il suggestivo Ufficio Postale di Babbo Natale, dove i piccoli possono scrivere e imbucare la loro letterina. Immancabile, poi, la pista di pattinaggio, che aggiunge un tocco di divertimento in più all’esperienza.

Divertimento e shopping assicurato

Il Cilento Outlet, splendidamente addobbato per le festività, offre inoltre un ventaglio di attività che rendono la visita ancora più speciale: dalle opportunità di shopping natalizio ai numerosi punti ristoro per pranzo e cena, passando per spettacoli dal vivo, una passeggiata tra i mercatini di Natale e tante altre iniziative pensate per grandi e piccini.

La grande affluenza registrata nel giorno dell’Immacolata conferma ancora una volta il ruolo del Cilento Outlet come luogo di riferimento per vivere pienamente lo spirito del Natale, unendo divertimento, intrattenimento e momenti di condivisione in famiglia.

