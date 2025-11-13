Al Cilento Outlet si accende la magia del Natale con l’inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale”

Il Cilento Outlet si prepara a inaugurare ufficialmente il suo Villaggio di Babbo Natale, tra gli appuntamenti più attesi del periodo natalizio in Campania, che aprirà al pubblico da sabato 22 novembre 2025 fino al 6 gennaio 2026. La giornata inaugurale sarà un evento straordinario, ricco di emozioni e spettacoli.

Il programma

Le celebrazioni avranno inizio nel pomeriggio davanti al grande albero di Natale con l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale Perito-Levi di Eboli, regalando al pubblico un momento di intensa suggestione musicale. Alle ore 17.30 si terrà la cerimonia di accensione del maestoso albero di Natale, alla presenza del Babbo Natale d’Italia, degli Elfi, delle mascotte, della banda musicale, dei trampolieri e dei maestri di bolle.

Testimonial dell’evento: Gigi e Ross

Un momento di grande impatto visivo e simbolico che segnerà l’inizio ufficiale delle festività al Cilento Outlet Village. A seguire, una parata accompagnerà i visitatori verso la Casa di Babbo Natale, una struttura in legno di oltre 300 metri quadrati che ospiterà l’incontro più atteso da tutti i bambini. Durante la cerimonia si terrà il taglio del nastro e l’apertura al pubblico, con la partecipazione straordinaria dei testimonial dell’evento Gigi e Ross, che daranno il via al Natale più magico del Sud Italia.

Le info utili

Il Babbo Natale d’Italia sarà il protagonista assoluto del Villaggio, pronto ad accogliere grandi e piccini in un’atmosfera incantata, tra luci, musica e magia. Per vivere appieno questa esperienza, sarà possibile prenotare l’ingresso alla Casa di Babbo Natale sul sito ufficiale www.laveracasadibabbonatale.it.

Il Villaggio di Babbo Natale del Cilento Outlet offrirà per tutta la durata delle festività un ricco programma di intrattenimenti e attrazioni, tra cui i tradizionali mercatini, la pista di pattinaggio ecologica, l’Ufficio Postale di Babbo Natale, l’area food e un grande luna park dedicato alle famiglie, inoltre sarà presente anche il teatro storico di burattini della famiglia Ferraiolo.

Il Cilento Outlet conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel territorio salernitano, offrendo ai visitatori un’esperienza natalizia unica e indimenticabile.