Vibonati: ok al restyling del campo sportivo

L’abbattimento delle barriere architettoniche e la rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo sono due obiettivi presenti nell’agenda politica del comune di Vibonati, come sottolineato dal sindaco Manuel Borrelli.

Le parole del sindaco

“Abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’istruzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola presente in via Roma a Vibonati – ha affermato il primo cittadino – Si tratta di un ulteriore progetto che va ad aggiungersi a quelli già realizzati per l’efficientamento energetico e sismico della scuola e per la realizzazione della scuola scolastica.

Per quanto riguarda l’impianto sportivo – ha poi aggiunto Borrelli – abbiamo contratto nei giorni scorsi un mutuo a tasso zero, con il credito sportivo, per un importo di 500mila euro, proprio per la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione del nostro impianto sportivo. Si tratta si un intervento sul quale crediamo molto”, conclude il primo cittadino.