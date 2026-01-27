Vibonati: è scontro tra opposizione e maggioranza

È scontro tra opposizione e maggioranza nel comune di Vibonati in merito alle opere pubbliche realizzate e ai progetti portati avanti negli anni e alla valenza di tali opere e di tali progetti sull’intero tessuto sociale. A scatenare il dibattito politico è stato il resoconto di fine anno fatto dal Sindaco Manuel Borrelli, sul quale il gruppo di minoranza “Entra nel Futuro” si è soffermato, avanzando numerose critiche.

La dichiarazione

“È stato doveroso da parte nostra intervenire su quanto dichiarato dal Sindaco Borrelli in merito alle opere pubbliche realizzate e a tutte quelle che intendono realizzare- ha affermato il capogruppo di opposizione Giovanni Scognamiglio – Non neghiamo la realizzazione della opere ma riteniamo che amministrare significa tutt’altro. Devono spiegare se attraverso la realizzazione di queste opere è migliorata la situazione socio-economica e demografico del paese.

“Il gruppo di maggioranza ha strumentalizzato frase relativa al progetto GOL”

Noi siamo certi che non sia affatto migliorata. Inoltre siamo stati tracciati come coloro che non sanno quale “carte giocarci”, ma noi non abbiamo la pretesa a tutti i costi di amministratore la cosa pubblica. Infine il gruppo di maggioranza ha strumentalizzato una nostra frase relativa al progetto GOL affermando che noi mortifichiamo i ragazzi e tutti coloro che hanno aderito a questo progetto.

Il nostro scopo invece è di tutelare i ragazzi. Il fatto che loro partecipino a questo progetto è un segno tangibile del fallimento amministrativo perché questi giovani, pagati 500euro al mese, valgono molto di più. Visto che non hanno la capacità di creare posti di lavori si affidano sempre a questa assistenza”, concludono.