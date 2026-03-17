Vibonati, danni del maltempo: convocato tavolo tecnico in Regione. A InfoCilento parla il sindaco, Borrelli

È stato convocato per mercoledì 23 marzo, presso la sede della Regione Campania, un tavolo tecnico che vedrà la presenza dei comuni del Cilento colpiti dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta tra il 12 e il 13 febbraio l’intera area cilentana.

Appuntamento il 23 marzo

Un incontro al quale prenderanno parte diversi Sindaci del territorio maggiormente colpiti dalle violenti piogge e mareggiate che hanno imperversato per diversi giorni. Tra i comuni particolarmente interessati rientra quello di Vibonati che ha subìto gravi danni soprattutto lungo il litorale della frazione costiera di Villammare.

Il punto con il sindaco, Manuel Borrelli

“Dopo le violenti mareggiate dello scorso mese, abbiamo prodotto una serie di note e di relazioni ai tecnici del Genio Civile e soprattutto alla Regione Campania, sia all’assessorato alla protezione civile che all’ambiente – ha affermato il Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli.

Questa mattina abbiamo ricevuto la convocazione, in Regione Campania, per il prossimo 23 marzo, dell’assessore alla protezione civile, proprio per affrontare tutte le criticità che sono venute fuori in occasione della forte ondata di maltempo. Lunedì, attraverso un interlocutore con gli uffici regionali, capiremo dove intervenire e come farlo”, conclude.