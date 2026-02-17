Maltempo: a Villammare si fa la conta dei danni. Il punto con il sindaco Borrelli

Le violenti mareggiate che hanno colpito la costa cilentana, nel corso della scorsa settimana, hanno provocato ingenti danni anche nel Golfo di Policastro. Tra le località maggiormente colpite vi è la frazione costiera di Villammare, nel comune di Vibonati.

I danni

La furia del mare ha imperversato per diversi giorni generando numerose criticità, come sottolineato dal Sindaco del comune di Vibonati Manuel Borrelli. “Le avverse condizioni meteorologiche e le forti mareggiate hanno provocato numerosi criticità – ha affermato il primo cittadino – C’è stato un ulteriore danneggiamento ad una parte del muro di contenimento del lungomare, già danneggiata precedentemente, mentre un’altra ha subito nuovi danni.

A questi vanno aggiunti i danni alla condotta sottomarina che è completamente emersa mentre i massi di ancoraggio sono stati del tutto spazzati via dalla forza del mare. Altri danni si sono verificati ai massi frangionda prrsenti in località Santa Maria delle Piane. Così come si sono verificate delle problematiche al sistema di fognatura che va dal confine del comune d’Ispani fino alla località San Rocco a Villamnare.

Inoltre siamo molto preoccupati per la tenuta del muro del Parco Marinella, ormai eroso dalla forza del mare e ed anche per l’antica panificazione del tutto compromessa con un rischio imminente di crollo. Una serie di problematiche che dobbiamo risolvere prima dell’inizio della stagione estiva.

Le richieste

Abbiamo fatto una richiesta per lo stato di calamità naturale, unitamente ad altri Sindici afferenti al Masterplan Cilento Sud. Per tali motivi abbiamo richiesto immediatamente un sopralluogo tecnico congiunto da parte degli uomini della Protezione Civile della Regione Campania e del Genio Civile della sede di Salerno per fare una prima stima dei danni che si sono verificati a causa di queste violenti mareggiate”.