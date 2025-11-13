Viabilità nel Vallo di Diano: siglato l’accordo tra Teggiano e Sacco per il rilancio della strada “Sella del Corticato”

La Giunta comunale di Teggiano ha approvato con voto unanime la deliberazione che autorizza la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Sacco per l’avvio dei lavori di ripristino e ammodernamento della strada comunale Sella del Corticato.

Il progetto

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella riqualificazione della rete viaria tra il Vallo di Diano e il Cilento, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza e la funzionalità di un’arteria ritenuta fondamentale per la mobilità dell’area interna, anche in vista della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità e del collegamento con l’Ospedale di Polla.

Nel corso della seduta, il sindaco Michele Di Candia ha evidenziato come la mancanza di infrastrutture adeguate e il conseguente spopolamento delle aree interne rappresentino una priorità da affrontare con decisione. “Il miglioramento della viabilità – ha affermato – è un presupposto indispensabile per garantire sviluppo, servizi e coesione sociale alle comunità del Vallo di Diano e del Cilento”.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), del valore di oltre 7 milioni di euro, costituirà la base per la richiesta di finanziamento alla Regione Campania. Tale iniziativa era già stata discussa lo scorso 26 settembre nel corso di un incontro pubblico con il presidente Vincenzo De Luca, durante il quale è stata illustrata la proposta progettuale.

Secondo quanto stabilito dall’intesa, Teggiano svolgerà il ruolo di ente capofila, curando il coordinamento tecnico e amministrativo dell’intervento, mentre il Comune di Sacco garantirà supporto operativo e la condivisione dei dati utili alla progettazione.

L’invito agli altri Comuni

Il protocollo sarà inoltre trasmesso ai Comuni di Piaggine, Valle dell’Angelo e Laurino, invitati ad aderire per rafforzare la collaborazione istituzionale e favorire lo sviluppo complessivo dell’area.