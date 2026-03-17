Viabilità, a Padula, maxi finanziamento per la strada Torno-Madonnelle. A Caggiano Provincia a lavoro sulla Sp442

Il Comune di Padula si appresta a vivere una fase di profonda trasformazione infrastrutturale grazie a un importante finanziamento di quasi un milione di euro. Le risorse, erogate dal Ministero dell’Interno, sono state interamente destinate alla messa in sicurezza della Strada Torno–Madonnelle, un’arteria fondamentale che garantisce il collegamento tra la zona di San Francesco e la contrada Croce.

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ottenuto questi fondi nell’ambito delle misure ministeriali dedicate al potenziamento della sicurezza delle infrastrutture. L’intervento non rappresenta solo una manutenzione ordinaria, ma un progetto strategico volto a garantire l’incolumità di residenti e automobilisti che ogni giorno percorrono questo tratto viario.

Il piano degli interventi: ripristino e ampliamento della carreggiata

Il progetto tecnico elaborato per la strada Torno–Madonnelle prevede una serie di azioni mirate a restituire piena funzionalità al percorso. Tra i lavori in programma figurano il ripristino del manto stradale e l’allargamento dei tratti dove la conformazione del terreno lo consente.

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione del rischio idrogeologico attraverso la realizzazione di cunette laterali per il corretto deflusso delle acque piovane. L’opera complessiva mira a una messa in sicurezza totale, risolvendo criticità strutturali che ne limitavano la fruibilità.

Un nuovo bypass per decongestionare il traffico cittadino

Oltre alla sicurezza, il completamento dei lavori porterà benefici tangibili alla circolazione dell’intero territorio comunale. La riqualificazione della strada permetterà infatti di creare un’alternativa efficace per bypassare il centro cittadino, sottraendo veicoli ai tornanti urbani e rendendo i flussi più fluidi tra le diverse aree del paese. Una soluzione logistica attesa che ottimizzerà i tempi di percorrenza e la qualità della vita urbana.

Manutenzione e prospettive sulla Provinciale 442 Isca–Pantanelle

Parallelamente agli interventi nel comune di Padula, si registra un’intensa attività anche sulla Strada Provinciale 442 Isca–Pantanelle. Qui, la Provincia di Salerno, in sinergia con il Comune di Caggiano, ha avviato operazioni cruciali per il decoro e la visibilità.

I lavori attuali si concentrano sulla pulizia dei margini stradali, lo sfalcio della vegetazione infestante e la sistemazione di banchine e scarpate. Queste azioni sono finalizzate a eliminare i pericoli derivanti dalla ridotta visibilità causata dall’incuria del verde. Tuttavia, l’Ente provinciale ha già annunciato che questo è solo il primo step: nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi strutturali su questa arteria, considerata un asse strategico per il collegamento dell’intero comprensorio.