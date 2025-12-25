Via libera al progetto per la nuova area sportiva a Salento: investimento da oltre 628 mila euro con fondi PNRR

Il Comune di Salento approva il progetto esecutivo da €628.435,25 per la nuova area sportiva in Via Pellettieri, finanziata dal PNRR per sport e inclusione sociale.

Approvato il progetto esecutivo per la nuova area sportiva in Via Pellettieri a Salento

Il Comune di Salento, in provincia di Salerno, compie un passo decisivo verso la “realizzazione di una nuova area sportiva in Via Pellettieri” approvando il relativo progetto esecutivo. La Giunta Comunale, riunitasi il 17 settembre 2025 , ha dato il via libera all’opera con la delibera numero 54.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1, intitolato “Sport e inclusione sociale”. Questo investimento mira a favorire il recupero delle aree urbane e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione di impianti sportivi.

I dettagli economici e tecnici del progetto

Il progetto prevede una spesa complessiva di €628.435,25. L’importo totale si divide in due sezioni principali: Importo Lavori (A): €460.495,25; Somme a Disposizione dell’Amministrazione (B): €167.940,00.

Il quadro economico include l’importo dei lavori per €460.495,25 , oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per €2.647,85 , e oneri di manodopera per €12.270,82. Il progetto è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP) E45B25000680001.

Il progetto esecutivo, che è stato validato dall’UTC (Ufficio Tecnico Comunale) in data 16 settembre 2025 , risulta conforme alle normative tecniche, ambientali, edilizie e di sicurezza vigenti. L’architetto Dario Peccerillo, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stato confermato come Responsabile Unico di Progetto (RUP).

L’iter amministrativo

La delibera di Giunta fa seguito all’indirizzo dato al Responsabile del Settore Tecnico, con precedente Deliberazione n. 52 del 5 settembre 2025, per presentare l’istanza di partecipazione all’avviso. L’avviso pubblico, approvato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 28 agosto 2025 , era rivolto ai Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti.

La proposta di delibera ha ottenuto parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Dario Peccerillo e parere favorevole di regolarità contabile dalla Responsabile del Servizio Alessandra Raffaini. La Giunta Comunale ha approvato la proposta all’unanimità e ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile. Il Sindaco, Michele Santoro, e il Segretario Comunale, Francesca Faracchio, hanno sottoscritto il verbale.