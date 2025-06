Vertenza ex Lsu Parco Nazionale del Cilento: “Priorità ai salari dei dipendenti”

Un tavolo sindacale si è tenuto questa mattina a Vallo della Lucania, presso la Sala Giuseppe Tarallo, alla presenza del Presidente del Parco del Cilento Giuseppe Coccorullo, del Direttore Romano Gregorio e dei vertici della Fp Cgil.

Il focus dell’incontro

Materia dell’incontro è stata la vertenza avviata dalla FP CGIL in merito ai lavoratori ex LSU. A tal proposito l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha assunto formalmente l’impegno ad organizzare, a brevissimo, un incontro con la Regione Campania per discutere della vertenza. Da mesi, infatti, la FP CGIL ha rilanciato il tema delle 19 lavoratrici e lavoratori ex LSU, stabilizzati nel 2021 con contratti part-time da appena 12 ore settimanali in categoria A.

Si tratta di lavoratori che da decenni offrono la propria professionalità e competenza all’interno della Pubblica Amministrazione e che continuano a garantire con serietà e abnegazione servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente, pur in assenza di qualsiasi adeguato riconoscimento economico o professionale.

Sulla condizione salariale di questi lavoratori, oggi insostenibile e mortificante, sono recentemente intervenuti anche i deputati Piero De Luca e Franco Mari, quest’ultimo presentando pure un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Pubblica Amministrazione ed al Ministro del Lavoro.

L’obiettivo

L’obiettivo è quello di ottenere, per queste lavoratrici e lavoratori, un ampliamento dell’orario di lavoro settimanale oltre ad un inquadramento contrattuale coerente con le reali mansioni svolte e le competenze maturate. Preso atto che il Parco Nazionale del Cilento non dispone delle risorse necessarie al raggiungimento di questo traguardo, questa mattina l’Amministrazione si è impegnata ad organizzare nel più breve tempo possibile un incontro con l’Assessorato regionale al Lavoro, di concerto e con la partecipazione delle OO.SS.

Gli interventi

La FP CGIL – che ha partecipato al tavolo sindacale attraverso Matteo Ariano, Coordinatore nazionale Enti Parco FP CGIL; Antonio Capezzuto, Segretario Generale FP CGIL Salerno; Carmine G. Parisi, del Coordinamento Funzioni centrali FP CGIL Salerno e Carmine Tolomeo, Rsu FP CGIL Parco Nazionale del Cilento – continuerà a svolgere la propria funzione propulsiva, fino all’ottenimento del risultato cui le lavoratrici ed i lavoratori aspirano.