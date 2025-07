Verso la riapertura del ponte “Calabri”: sopralluogo a Caggiano per pianificare i lavori finali

Nei giorni scorsi si è svolto a Caggiano un importante sopralluogo congiunto tra tecnici, amministratori comunali e l’impresa esecutrice dei lavori per verificare lo stato delle residue lavorazioni edili e definire le prossime fasi dell’intervento, in particolare l’asfaltatura finale del ponte comunale “Calabri”.

Le criticità

Il ponte, infrastruttura strategica per la mobilità del territorio, è chiuso da tempo a causa di criticità strutturali che ne hanno compromesso la sicurezza. I lavori in corso rappresentano un passo decisivo verso la riapertura dell’opera, fondamentale per i collegamenti viari non solo di Caggiano ma anche dei comuni limitrofi.

“Continuiamo con determinazione per restituire al territorio un’opera sicura, funzionale e moderna”, ha dichiarato il sindaco Modesto Lamattina, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per garantire tempi rapidi e massima qualità nell’esecuzione degli interventi. Con la conclusione delle attività di rifinitura e la successiva asfaltatura, il ponte “Calabri” potrà tornare a svolgere il suo ruolo essenziale per cittadini, pendolari e mezzi di soccorso, contribuendo a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale dell’intera area.