Verso Benevento: come si sta preparando la Salernitana?

Lunedì 1 dicembre 2025 al Ciro Vigorito, i granata si sfideranno contro i giallorossi di Benevento

A cura di Chiara Cantalupo

È ripresa oggi pomeriggio la preparazione della Salernitana presso il centro sportivo Mary Rosy in vista del derby contro il Benevento. Con Tascone out per squalifica e Cabianca per infortunio, alla ripresa gli occhi erano puntati sulle condizioni di Matino e Villa.

Aggiornamenti dall’infermeria

Per il difensore che ha svolto terapie, con risultati pressoché positivi, gli esami hanno confermato l’integrità strutturale dell’articolazione, evidenziando presenza di edema, ma la sua presenza contro “la strega“ resta in sospeso.

Anche Villa si è sottoposto a un lavoro più moderato in conseguenza alla contusione della coscia sinistra, nei prossimi giorni, salvo contrattempi, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Spetterà a mister Raffaele decidere se impiegarlo già nel match del “Vigorito”

