“Velinia Hub”: ammesso a finanziamento. Nascerà un polo per la formazione dei giovani

È stato ammesso a finanziamento il progetto promosso dall’Unione dei Comuni Velini (Casal Velino, Pollica e San Mauro Cilento), “Velinia Hub”, che si è classificato nella top 10 a livello nazionale nell’ambito dell’Avviso pubblico Anci – II edizione, dedicato alla presentazione di proposte progettuali per l’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi.

Il progetto

“Con un valore complessivo di 220.000 euro, Velinia Hub si propone di rigenerare il Centro Polifunzionale “Ardesani” di Bivio di Acquavella, trasformandolo in un polo multifunzionale dedicato alla creatività, formazione e impresa giovanile, in un’ottica di sviluppo locale sostenibile”, fa sapere la sindaca di Casal Velino, Silvia Pisapia.

Il progetto punta a valorizzare il protagonismo di giovani, associazioni e realtà locali attraverso un percorso condiviso, con momenti di confronto, laboratori e attività formative .

Il programma prevede una proposta culturale ricca e diversificata, con iniziative in ambito artistico, musicale, teatrale, artigianale e ambientale, accanto alla nascita di un incubatore di idee imprenditoriali under 35, focalizzato su turismo, innovazione e valorizzazione del territorio.

Strutturato in 7 linee di intervento e con una durata di 12 mesi, Velinia Hub mira a costruire un modello di gestione collaborativa e sostenibile, affidato interamente a una rete giovanile.