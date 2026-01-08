Vela, il Circuito Nazionale J24 torna ad Agropoli: ecco il calendario ufficiale 2026

La Classe Italiana J24 ha ufficializzato il calendario della prossima edizione del Circuito Nazionale 2026. Dopo una stagione di grandi successi per il monotipo a chiglia più diffuso al mondo, progettato da Rod Johnstone, l’Associazione ha definito dieci tappe che attraverseranno l’Italia da aprile a novembre. Il Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente Massimo Frigerio, ha ratificato le date in accordo con la Federazione Italiana Vela, confermando l’assegnazione del Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo e del Trofeo J24 per il miglior Timoniere-Armatore.

Agropoli protagonista del circuito nazionale

Tra le località d’eccellenza selezionate per ospitare le competizioni, spicca la conferma di Agropoli. La città cilentana sarà il teatro della settima tappa del circuito, prevista per il fine settimana del 12 e 13 settembre. L’organizzazione dell’evento sarà curata dalla sezione locale della Lega Navale Italiana, avvalendosi della direzione tecnica del Capo Flotta di Agropoli, Giuseppe Manganelli. L’appuntamento campano si inserisce in un calendario che tocca mete storiche della vela italiana, consolidando il ruolo della città come punto di riferimento per la flotta J24.

Gli eventi principali e il campionato italiano

Il circuito prenderà il via in Toscana con il Trofeo Nino Menchelli a Carrara il 18 e 19 aprile, proseguendo poi a Livorno e Anzio. L’evento centrale della stagione sarà il 45° Campionato Italiano Open, in programma a Gaeta dal 19 al 24 maggio. In questa occasione, la Classe J24 mostrerà la sua particolare attenzione verso le nuove generazioni, istituendo due nuovi premi specifici: “due nuovi Trofei che saranno riservati agli equipaggi formati da Under 25 e a quelli costituiti esclusivamente da appartenenti alle Forze Armate”.

Le tappe estive e la chiusura della stagione

Il calendario 2026 prevede importanti novità, come l’ingresso di Molfetta a giugno, seguita dalla tradizionale regata sul lago di Caldonazzo. Dopo la pausa estiva e la tappa di Agropoli, il circuito si sposterà a Cervia in ottobre e successivamente a Lecco per la nona tappa, valida anche come Coppa Italia e Trofeo Fabio Apollonio. La conclusione ufficiale della stagione agonistica avverrà in Sardegna, a Olbia, il 14 e 15 novembre. L’obiettivo dell’Associazione resta quello di promuovere una classe velica versatile e competitiva, capace di attirare sia atleti esperti che giovani appassionati.