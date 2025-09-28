Vasto incendio a Lentiscosa: in fumo oltre 15 ettari di macchia mediterranea

Il rogo si è sviluppato questo pomeriggio in località La Vaccuta, a Lentiscosa, frazione collinare del Comune di Marina di Camerota

A cura di Maria Emilia Cobucci

Sono oltre 15 gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo questo pomeriggio in località La Vaccuta, a Lentiscosa, frazione collinare del Comune di Marina di Camerota.

Il rogo

Si tratta di un vasto incendio che nel primo pomeriggio odierno ha invaso un’area molto estesa. Il fronte del fuoco in poche ore ha bruciato diversi ettari di terreno, complice anche il forte vento che nella giornata odierna ha colpito l’intero Cilento.

Gli interventi

Sul posto necessario è stato l’arrivo di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo che hanno operato per tutto il pomeriggio, tentando di arginare il rogo che continua a bruciare. A coordinare le attività è stato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) sempre della Comunità Montana.

La vastità dell’incendio ha richiesto l’intervento anche dell’elicottero della regione Campania che è intervenuto per tentare di arginare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri del nucleo forestale della stazione di San Giovanni a Piro.

Indagini in corso

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per stabilire la natura del rogo che con molta probabilità è di natura dolosa. Molteplici i danni causati a tutto il territorio circostante.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Prima categoria: buona la prima per l’Akropolis, Pixous di misura sulla SV Atletico Agropoli

Tutti i risultati del week-end.

Esordio amaro per la Polisportiva Basket Agropoli: a Castrovillari vince la Pollino Basket 91-78

Una prestazione opaca per la Polisportiva Agropoli, che dovrà lavorare soprattutto sull’aspetto…

Agropoli: Bruno Mautone premiato al Menotti Art Festival di Spoleto

Nuovo riconoscimento per l’avvocato Bruno Mautone, un premio per la sua trilogia…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.