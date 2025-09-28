Vasto incendio a Lentiscosa: in fumo oltre 15 ettari di macchia mediterranea

Sono oltre 15 gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo questo pomeriggio in località La Vaccuta, a Lentiscosa, frazione collinare del Comune di Marina di Camerota.

Il rogo

Si tratta di un vasto incendio che nel primo pomeriggio odierno ha invaso un’area molto estesa. Il fronte del fuoco in poche ore ha bruciato diversi ettari di terreno, complice anche il forte vento che nella giornata odierna ha colpito l’intero Cilento.

Gli interventi

Sul posto necessario è stato l’arrivo di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo che hanno operato per tutto il pomeriggio, tentando di arginare il rogo che continua a bruciare. A coordinare le attività è stato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) sempre della Comunità Montana.

La vastità dell’incendio ha richiesto l’intervento anche dell’elicottero della regione Campania che è intervenuto per tentare di arginare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri del nucleo forestale della stazione di San Giovanni a Piro.

Indagini in corso

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per stabilire la natura del rogo che con molta probabilità è di natura dolosa. Molteplici i danni causati a tutto il territorio circostante.