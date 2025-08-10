Cilento

Vasto incendio a Centola: interessati dieci ettari di macchia mediterranea

Prosegue l’emergenza incendi su tutto il territorio cilentano

Maria Emilia Cobucci

10 Agosto 2025

Sono oltre 10 gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo nella tarda mattinata odierna nel comune di Centola.

L’incendio e i soccorsi

Il rogo si è sviluppato in località Pedale, tra San Severino e il capoluogo Centola.

Le fiamme hanno avvolto in breve tempo un’intera collina, bruciando tutta l’area circostante. Attivata la macchina dei soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo di tre squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e dei Carabinieri Forestali.

Saranno proprio quest’ultimi, attraverso le dovute indagini, a determinare la natura dell’incendio. Presente anche di Direttore Operazioni Spegnimento (DOS) che ha coordinato tutte le operazioni.

Nessuna presenza dei mezzi aerei in quanto impegnati nel napoletano per l’emergenza Vesuvio. Il numero degli incendi verificatisi in tutto il Cilento aumenta ogni giorno.

Sono ormai tanti quelli scoppiati su tutto il territorio, arrecando un grave danno a tutto l’ambiente circostante.

