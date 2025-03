Vandali in azione a Centola: imbrattata abitazione con frasi ingiuriose verso i proprietari, indagini in corso

Imbrattano le mura di un appartamento, presente nel capoluogo di Centola, con frasi offensive nei confronti della famiglia proprietaria della casa. Partono le ricerche da parte dell’amministrazione comunale che già dalle prime ore di questa mattina si è messa sulle tracce degli autori del gesto.

I fatti

Secondo quanto appreso, le frasi e i disegni pare siano stati realizzati nel cuore della notte, in maniera tale che gli autori potessero farla franca.

Ad aiutare le ricerche saranno le telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del paese che sicuramente avranno immortalato gli autori del gesto. Un episodio che non è passato inosservato neanche tra i cittadini indignati per quanto accaduto. Al momento i proprietari non sono nel comune di Centola e il loro arrivo è atteso nei prossimi giorni.

La nota dell’amministrazione

“L’Amministrazione Comunale di Centola e il Sindaco esprimono profonda vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita dal grave atto vandalico che ha turbato la nostra comunità. Siamo profondamente rammaricati e indignati di fronte a un gesto così vile, che non solo danneggia direttamente chi lo subisce, ma ferisce l’intero tessuto sociale del nostro paese”, si legge in una nota.

“Centola è una comunità fatta di rispetto, solidarietà e convivenza civile. Atti come questo non appartengono ai nostri valori e non resteranno impuniti. Il Corpo di Polizia Municipale, insieme alle forze dell’ordine, è già al lavoro per individuare i responsabili. È nostro dovere fare tutto il possibile per garantire la sicurezza e la serenità di ogni cittadino, affinché episodi simili non si ripetano mai più”, proseguono da palazzo di città.

Infine un messaggio ai proprietari dell’immobile: “tutta la comunità si stringe attorno a voi, condannando con forza ogni forma di violenza e inciviltà. Insieme, con il sostegno di tutti, continueremo a difendere e promuovere i principi di rispetto e legalità che devono essere alla base della nostra vita quotidiana”