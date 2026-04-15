Vallo Scalo, scontro tra betoniera e camioncino: traffico in tilt sulla via Nazionale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Vallo Scalo, precisamente lungo via Nazionale in località Pantana. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’ingresso dell’istituto scolastico “Ancel Keys”, un punto nevralgico per la circolazione locale. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una betoniera e un camioncino.

Ripercussioni sul traffico e dinamica

La presenza dei mezzi pesanti lungo la carreggiata ha immediatamente impattato sulla viabilità, provocando forti rallentamenti e lunghe code sull’arteria stradale. Nonostante l’impatto, la situazione dal punto di vista sanitario è rassicurante: fortunatamente, i conducenti non hanno riportato ferite e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione locale. I militari sono attualmente impegnati nei rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a gestire il flusso veicolare per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.