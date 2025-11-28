Vallo: “rompiamo il silenzio”, gli studenti contro la violenza sulle donne

Si è svolto questa mattina, presso il Cineteatro “La Provvidenza”, l’incontro “Rompiamo il Silenzio”, promosso dal Liceo Parmenide di Vallo della Lucania, un appuntamento dedicato al tema della violenza di genere e al confronto diretto con professionisti e testimonianze significative.

L’iniziativa

L’iniziativa ha riunito figure specializzate del settore giuridico, sociologico e delle forze dell’ordine, oltre a realtà artistiche del territorio.

Momento centrale dell’evento è stata la testimonianza di una donna vittima di violenza, accompagnata dalla sociologa e criminologa Giulia Operato, responsabile della Comunità Educativa “La Conchiglia” di Agropoli.

L’evento

Un contributo che ha offerto agli studenti un quadro concreto delle dinamiche e delle difficoltà che caratterizzano i percorsi di uscita da situazioni di abuso.

All’incontro sono intervenute anche Antonella Palladino, avvocata penalista esperta in violenza di genere, Iolanda Molinaro, avvocata specializzata in diritto di famiglia e tutela dei minori, e Floriana Giordano, avvocata matrimonialista e responsabile della sezione AMI di Vallo della Lucania. Le professioniste hanno illustrato gli strumenti giuridici disponibili e le criticità che spesso emergono nei casi di violenza domestica.

I presenti

Tra gli intervenuti, anche il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Vallo della Lucania, Tenente Colonnello Valerio Palmieri, che ha portato l’esperienza operativa delle forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e contrasto.